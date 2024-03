Fesche Acessoires aus alten Fahrrad- und Motorradschläuchen

Herstellung von Taschen, Gürteln, Schlüsselanhänger oder Fahrradsattelüberzügen aus alten Fahrrad-/Motorradschläuchen - je nach dem - in Kombination mit Chipstüten oder anderen ähnlichen Verpackungen bzw. Stoffen aus alten Duschvorhängen oder Zelten, mit bis zu 100 %-iger Müllvermeidung ist möglich in der Upcycling Wertstatt in der Wiesentalstraße 25 in Freiburg.



Barbara Ibo näht kleinere Taschen, z.B. Stiftemäppchen oder Brillenetuis aus diesem sehr robusten, langlebigen und charakterstarken, wenn auch etwas widerspenstigen, Material Butylkautschuk. Barbara Ibo zeigt diverse Tricks, mit denen sich dieses mit einfachen Haushaltsnähmaschinen verarbeiten lässt.

Durch die Wiederverwertung dieser Wertstoffe muss keine Ware unter meist schlechten Bedingungen hin- und hertransport und nicht verpackt werden (außer dem geringen Anteil von zugekauftem Zubehör wie Garne, Reißverschlüsse, Ösen oder Klettverschlüsse,...).

Es werden Müll- und CO2-Mengen reduziert, und zudem werden Kosten eingespart, wenn aus dem kostenlosen Upcycling-Material etwas neues und langlebiges entsteht und keine Ware - aus meist fernöstlichen Ländern importiert - gekauft wird. Außerdem fördert es die Kreativität und erweitert das Spektrum der DIY (Do it yourself) - Fähigkeiten.

Die Upcycling Wertstatt im www: https://www.upcycling-freiburg.com/