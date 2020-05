Musikmagazin 27.05.20 | Mehr Musik mit Boston Manor, Cafe Racer, Ghostpoet, A Place To Bury Strangers...

Es wird sommerlich! Entsprechend positioniert sich auch das Musikmagazin zwischen kühlen Grooves und grellen Gitarrenattacken. Emily und Fabian bieten wieder das Neueste aus dem Bereich Alternative, Punk und Indie.

Den ersten Härtetest bestehen Boston Manor problemlos. Auf Glue beweisen sie, wie es eine Band vom Pop-Punk in den elektronischen Alternative Rock schafft. Cafe Racer sind dort schon längst angekommen, verstehen sich mit Shadow Talk aber vor allem auf träumerische Gitarren. Ebenso wie Yune mit Agog - die Dänen spielen Indie-Rock mit weltmusikalischen Einflüssen. Mehr nach vorne gehen We Never Learned To Live mit ihrer Post-Hardcore-EP Ode. A Place To Bury Strangers bieten auch auf ihrer Demo-Kollektion Rare Meat Krachiges. Und Ghostpoet lässt uns auf I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep raten, was das eigentlich für Musik ist. Alternative? Blues? R&B? Und das im Musikmagazin?

Lasst euch also überraschen - ebenso mit unserem Format für Obskures und Vergessenes: Die Staubige Kiste. Hier macht der Bandname das Programm: Here We Go Magic (Selftitled). Dazu und wie immer gibt es Musik-News und ausgezeichnete Sendestimmung!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 24. Juni 2020, 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am 3. Juni, 17 Uhr im Musikmagazin.