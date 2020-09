Musikmagazin 16.09.20 | Mehr Musik mit Dirty Projectors, Schalko, Girl Band, Bully...

Abwechslungsreich durch den Spätsommer. Emily und Fabian zeigen im Musikmagazin, was im Bereich Alternative/Indie so alles geht. Die unberechenbaren Dirty Projectors bieten mit ihrer EP Super João wieder besten...was? Art-Pop? Wir sprechen darüber. Ebenso über die Freiburger Emo-Punks Schalko und ihr Debüt Cool. Cool sind auch die hart-lakonischen Girl Band - Live At Vicar Street! Bully klingen vom Namen her auch erst einmal hart, sind laut Emily aber äußerst positiver Grunge, so auf ihrem Album Sugaregg. Spun Out überraschen auf Touch the Sound mit einer abenteuerlichen Mischung aus Wave und sanfter Psychedelia, ganz Fabians Musikgeschmack. Zur harschen Abfertigung bleiben dann nur Other Half mit ihrem Noise-Rock à la METZ auf Big Twenty.

Seid ihr noch dran? Dann gibt's wie immer Musiknews und unser Format für Obskures "Die Staubige Kiste". Da bringt Fabian die Folk-Gammler von Akron/Family und ihr Stilmonster Set 'Em Wild, Set 'Em Free ein. Gutes Motto eigentlich.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 14. Oktober 2020 um 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am nächsten Mittwoch, den 23. September, 17 Uhr im Musikmagazin.