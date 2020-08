Musikmagazin 19.08.20 | Mehr Musik mit NoFX & Frank Turner, The Microphones, Circus Trees, Devendra Banhart, Lâche...

Gegen die Sommerhitze einfach mal zuhause einschließen und das Musikmagazin hören. Mit guter Musik, versprochen!

Emily dreht auf. Mit dem neuen Split-Album der (Ska-)Punk-Veteranen NoFX und dem Folk-Punk-Helden Frank Turner, die sich auf West Coast vs Wessex gegenseitig covern. Mit dem hervorragenden Emo / Grunge / Slowcore der Teen-Schwestern Circus Trees auf Delusions. Und mit der Sans EP der norwegischen Post-Hardcore-Band Lâche.

Fabian kommt runter. Ganz entspannt mit dem experimentellen Indie-Folk von The Microphones auf Microphones in 2020. Mit Dehds Dream-Pop auf Flowers of Devotion. Und mit dem amerikanisch-venezolanischen Singer-Songwriter Devendra Banhart, der sich auf Vast Ovoid dem Indie-Pop widmet.

Aus der Staubigen Kiste, unserem Obskuritäten-Kabinett, angelt sich Emily diesmal die Moskauer Punks Тени Свободы und deren 2008er-Album Секреты размером с мир. Dazu gibt es wie gewohnt die Musik-News.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 16. September 2020 um 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am nächsten Mittwoch, den 26. August, 17 Uhr im Musikmagazin.

Die Playlist: