Musikmagazin 24.06.20 | Mehr Musik mit Deerhoof, HEADS, Mrs. Piss, Patrón, Tenci...

Emily und Fabian bringen einmal im Monat den Rock ins Musikmagazin, auch sonst, aber dieses Mal besonders. Dass das auch Experimentelles beeinhaltet, beweisen die vertrackten Deerhoof mit ihrem Neuling Future Teenage Cave Artists. HEADS frönen auf Push hingegen dem Lärm, wütender Noise-Rock aus Berlin. Mrs. Piss (excuse this name) unterzieht sich einer Self-Sugery: düsterer Alternative-Rock mit Mrs. Doom Chelsea Wolfe! Patrón bringen auf ihrem selbstbetitelten Album Stoner-Rock in der Tradition von Größen wie Queens Of The Stone Age. Tenci präsentiert auf ihrem schnörkellosen My Heart Is An Open Field zarten Indie-Folk, durchbricht unsere Rockshow also, wenn auch mit leicht schrägen Gesangsleistungen.

Unser bewährtes Format der Staubigen Kiste führt Emily in eins ihrer Lieblingsgenres. Chinese Football spielen auf ihrem selbstbetitelten Album "cuten", aber auch vertrackten Emo. Dass die Band tatsächlich aus China kommt, erhöht den Obskuritätsfaktor noch, den die Staubige Kiste bedeutet. Daneben Musik-News und gute Stimmung hinter den Mikrofonen.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 22. Juli 2020, 17 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit der experimentellen Büchse Buntes vertrösten - am nächsten Mittwoch, den 1. Juli, 17 Uhr im Musikmagazin.

Die Playlist: