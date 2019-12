Musikmagazin 11.12.19 | Le Petit Mort - Screaming Weirdos

Was ist da eigentlich los? Le Petite Mort / Little Death spielen auf ihrem Neuling Disco ganz und gar nicht discotauglichen, dafür pogotauglichen, verrückten Hardcore. Uns schwirrt der Kopf, also: Album des Monats!

Gegen den besinnlichen Weihnachtstaumel spielen Emily und Fabian diese Sendung ein buntes Programm. Während Dives noch melodischen Indie-Rock präsentieren, häckselt DJ Shadow schon seine Hip-Hop-Beats, die Friends of Gas machen post-punkigen Abriss und Pablo Matisse schnellen Punk. Wer dann bei unserem stabilen Format Die Staubige Kiste glaubt, gammlig-ruhigen Kram zu hören, täuscht sich. "Indie-sonst-was-Core" nennen Future Fluxus ihren Sound, Emily erklärt warum. Dazu und wie immer gibt's News (feat. Anal Trump) und Konzertankündigungen. Frohes Festfrieren!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin, die experimentelle Büchse Buntes läuft nächsten Mittwoch, den 18. Dezember, 17 Uhr.