Musikmagazin 21.08.19 | Gitarrenspiele mit Ada Lea

Weiblicher Indie-Pop ist träumerisch, schwelgend. Vorurteil! Ada Lea bringt auf ihrem Album What We Say In Private Melancholie und Kantigkeit locker zusammen, bedient kein Klischee. Unser Album des Monats!

Mit ihrem Blick auf die Welt alternativer Gitarrenmusik finden Matti und Fabian aber noch weit mehr. Zum Beispiel ein neues Album von Ty Segall (Garage-Rock) und Young Guv (Indie-Rock). In den Untiefen obskurer Rockmusik stöbert Matti bei unserem Dauerspezial "Die Staubige Kiste". Viele Überraschungen für neugerige Hörer*innen also - dazu News (featuring Anal Trump) und Konzerttipps.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin, die experimentelle Büchse Buntes läuft nächsten Mittwoch den 28. August, 17 Uhr.