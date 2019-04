Musikmagazin | ULF to the Future | Donnerstag 25. April 2019 | 17-18 Uhr

ULF bringen frischen "Ostwind" in die Hamburger Indie-/Emo-Punk-Szene. Am 12. April hat die fünfköpfige Band ihr Debütalbum "Es ist gut" veröffentlicht, nachdem die EP "Vier gute Lieder" schon in der Visions zum Demo des Monats gekürt worden war. Zurecht!

Der Promotext erwähnt NO°RD und Love A, aber auch zu Captain Planet oder Matula lassen sich gut Parallelen ziehen. Ich habe mit ULF über Aufnahmen, Ambitionen, 80er-Popkultur und planlose Video-Drehs gesprochen. Das volle Interview - und viel Musik vom Album - bieten heute reichlich Unterhaltung im Musikmagazin. Das solltet ihr nicht verpassen!

ULF im Internet: http://www.ulfband.de/

Die Playlist: