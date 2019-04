Frantic Freakshow, Freitag, 26. April 2019, 21-22.30 h

Heimatklänge - Das Darmstädter Duo Woog Riots und die Düsseldorfer Punkrocker Joseph Boys im musikalischen Clash mit Establishment und Ungleichheit. Frittenbude malen die Zukunft unserer Freiheit genauso in schwarzen Farben wie die Goldenen Zitronen die bedrohliche Gegenwart und die darin lebenden Menschen und die sich zwischen ihnen auftuenden Gräben auf ihrem neuen Album „More Than A Feeling“. Ebenfalls auf dem Label Buback erscheint das neue Album „Was Passiert Ist“ von Die Heiterkeit mit der wiederum außergewöhnlichen Stimmfarbe von Stella Sommer. Die zuletzt bei Moderat vereinten Modeselektor und Apparat veröffentlichen getrennt neue Alben und Donna Regina schleudert mit charmantem elektronisiertem Avant-Pop Blitze in das Geschwätz dieser Welt. Ausserdem Musik von den seit einigen Jahren wieder formierten Die Regierung um Obernuschel Tilman Rossmy und von der einst bei Die Braut Haut Ins Auge flügge gewordene Bernadette La Hengst, von Tellavision, Vögel die Erde Essen, Karl Hector & the Malcouns,Von Spar und Ulf aus Hamburg.

Playlist: