Musikmagazin 24.07.19 | METZ: Krach mit Schwung / Zeal & Ardor: Krach mit Groove

Noise-Rock, direkt auf den Punkt gebracht. So läuft das bei METZ und ihrem besonders lauten Punk-Sound. Ihr neues Album Automat macht da keine Ausnahme und wird gleich mal unser Album des Monats. Auch schön: Zeal & Ardor, der am 20. Juli auf dem ZMF war und hier noch einmal im Interview mit Meike und Matti zu hören ist.

Weitere Alternative-Gitarrenmusik bieten Matti und Fabian mit Albenrezensionen zu den neuen Releases von Prince Daddy & The Hyena (Punk), The Dead Sound (Post-Punk) und Jamie Lenman (Alternative Rock). In der Staubigen Kiste wühlt Fabian erfolgreich den frühen Noise-Rock von Sonic Youth hervor: Confusion Is Sex! Dazu und wie immer News (featuring Anal Trump) und Konzerttipps. Laut und ungestüm.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin, die experimentelle Büchse Buntes läuft nächsten Mittwoch den 31. Juli, 17 Uhr.