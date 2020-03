Noise-Rocker SOOMA im Interview

Die Schweizer Noise-Rock Band SOOMA hat am 14. Februar mit "it's all about to change" ihr zweites Album veröffentlicht. Darauf ist der Noise noch vordergründiger, die Rock-Pose wird zurückgedreht, der Gesang wird aus seiner Vormachtstellung verdrängt und fügt sich in das Gesamtbild, das dann METZ ziemlich nahe kommt. Alles hat sich verändert.

Mit Sänger und Gitarrist Yannick hat sich Emily über die intensiven Albumaufnahmen, Musik, Texte und Artwork des Albums, das Touren und die Kinderserie Pingu unterhalten. Das Ergebnis hört ihr am 18. März um 17 Uhr im Musikmagazin.

Website: https://www.soomaband.com/

Die Playlist: