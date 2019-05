Musik Spezial 19.05.2019 | Noise-Rock

Ist das eine Störung oder Musik? Im 20. Jahrhundert wurde die Grenze zwischen Geräusch und Musik erfolgreich verwischt. Zunächst waren da Komponisten wie John Cage, dann Rockgruppen mit ihrem Feedback. Dabei wurde über die Jahrzehnte immer wieder neu definiert, was Krach ist. Erst die Rolling Stones, dann Heavy Metal, irgendwann Industrial und heute spricht man gleich von Noise-Rock. Und darum geht es in unserem Musik Spezial. Mit echten Klassikern wie Big Black, Swans, Sonic Youth und My Bloody Valentine, aber auch Noise-Rock-Erben wie A Place To Bury Strangers, METZ, The Yours, Meat Wave und God Bows To Math. Ebenfalls vertreten: frischer Krach aus deutschen Landen mit Karies, Die Nerven und Kaufmann Frust. Der Leistungstest für alle Radioempfänger.