Musikmagazin 01.04.22 | Mehr Musik mit Homeboy Sandman, Animal Collective, Bambara Mystic Soul...

Im April, April gibt's eine fette Playlist. Aufgeweckte Sounds gleich voran: Animal Collective (fröhlicher Psych-Pop auf Time Skiffs), Guerilla Toss (schriller Wave-Punk auf Famously Alive) und Homeboy Sandman (gewitzter Hip-Hop auf There In Spirit). Indie/Alternative eben, genrebreit aufgestellt und von Moderator Fabian präsentiert. Darüber hinaus gibt's Dream-Pop von Goon (Paint by Numbers, Vol. 1), Noise-Rock von The Web Of Lies (Nude With Demon) und grandios kreative Hip-Hop-Visionen von Fly Anakin (Frank). Und wer gerne tiefer eintaucht, der hört wie gewohnt das Kleinod des Monats: Bambara Mystic Soul - The Raw Sound Of Burkina Faso 1974-1979 (Compilation).

Die nächste Sendung mit Fabian und Emily im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 29. April 2021 um 17 Uhr.