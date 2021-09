Musikmagazin 17.09.21 | Mehr Musik mit The Bug, Decendants, Homeboy Sandman, Suspectre...

Hip-Hop-Grooves vs. Gitarrenriffs. Emily und Fabian bringen einen bunten Mix in ihre neue Folge im Musikmagazin. Fabian hat nicht nur das kollaborationsstarke neue Album Fire von The Bug am Start, sondern auch die lässig-verkopften Grooves von Homeboy Sandman auf seiner EP Anjelitu. Darüber hinaus präsentiert er im neuen Format "Kleinod des Monats" die fast vergessene, schwermütige EP MU.ZZ.LE des Yogiexperimentalisten Gonjasufi. Den Fluss der Hip-Hop-Palette unterbricht nur die neue Scheibe der portugiesischen Krautrocker von 10.000 Russos (Superinertia) - oder Emily. Sie fährt ganz auf der klassischen Hardcore-Schiene mit einem frisch veröffentlichten alten Tape der Decendants (9th & Walnut), ergänzt um den schillernd wavigen Post-Punk der Band Suspectre auf ihrem gleichnamigen Album. Schrill gebährdet sich der instrumentale Math-Rock der Band Closet Disco Queen & The Flying Raclettes auf Omelette du Fromage. Bon appétit - auch mit den über die Coronazeit fast vergessenen Konzertankündigungen!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 15. Oktober 2021 um 17 Uhr.