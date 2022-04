Musikmagazin 29.04.22 | Mehr Musik mit billy woods, Wet Tuna, Emma Ruth Rundle...

Aufgrund akuter Belastungen läuft das Musikmagazin mit Fabian und Emily heute als moderierte Playlist. Fabian am Mikro. Der Musikmix aus Indie/Alternative und auch wieder Hip-Hop bleibt natürlich unschlagbar.

Playlist:

billy woods: Aethiopes (Hip-Hop)

Mo Dotti: Guided Imagery (Dream-Pop)

Wet Tuna: Warping All By Yourself (Psych-Pop)

Emma Ruth Rundle: Orpheus Looking Back (Folk)

Ticket For Doomsday (Psych-/Funk-Compilation)

Die nächste Sendung mit Fabian und Emily im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 27. Mai 2021 um 17 Uhr.