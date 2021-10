Musikmagazin 15.10.21 | Mehr Musik mit José González, Moor Mother, Slothrust, Wiki, Mild High Club...

Alternative-Freund*innen aufgepasst: In der heutigen Sendung mit Emily und Fabian erwartet euch der Genreclash. Denn Fabian macht Ernst und holt zu einem finalen Hip-Hop-Strike aus. Ist das noch Rock? Nein. Aber eben auch kein purer Hip-Hop. Park Hye Jin zum Beispiel bringt auf ihrem Debüt Before I Die nicht nur entspannt-groovige Beats, sondern auch kühl-technoide Klanggebilde. Auch Moor Mother wirft auf ihrem featurestarken Album Black Encyclopedia of the Air psychedelische Sounds in den Raum, ihre düsteren Lines liegen schattenhaft darüber. Nur Wiki bietet mit Half God halbwegs oldschooligen Hip-Hop, aber auch hier ragen Überraschungen, Kanten, Jazziges.

Gut, auf Jazz verstehen sich auch Emilys Picks aktueller Musik aus dem Alternative-Bereich. Etwa mit der neuem psych-jazzigen LP Going Going Gone von Mild High Club. Vergleichbar spielfreudig und kantig kommt auch die neue Scheibe Widergeburt von Dÿse. Hardcore mit Exzentrik. Dagegen hält nur José González mit seinem wie immer weichen Folk, so auch auf dem zärtlichen Local Valley. Ganz emilytypisch schließlich Slothrust, die mit ihrem neuen, durchaus umstrittenen Album Parallel Timeline den Grunge der Voralben in schillernden Indie-Pop tunken.

Nicht zuletzt zelebrieren in unserem "Kleinod des Monats" die kalifornischen Pop-Punks von Graduating Life und Mom Jeans auf ihrer Split-EP in je zwei Liedern gemeinsam den Midwest Emo und ziehen sich und die Welt durch den Kakao.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 12. November 2021 um 17 Uhr.