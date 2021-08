Musikmagazin 20.08.21 | Mehr Musik mit Midwive, Drinking Boys and Girls Choir, John Glacier, Torres...

Zwischen Indie und Alternative wühlen sich Emily und Fabian wieder durch allerlei Neuerscheinungen. Durchaus divers geht's da zu. Zum Beispiel, wenn der melancholische Hip-Hop von John Glacier, Shiloh: Lost For Words auf den leichten bis harten koreanischen Punk des Drinking Boys and Girls Choir trifft (Marriage License). Gerade Emily sucht sich heute das Experiment, wie es etwa Torres auf ihrem Album Thirstier zelebrieren: sonderbarer Alternative Rock, der bis in eigensinnigen Elektro reicht. Bicurious sind wahrhaft (re)constructed: Auf ihrem Album geht's weniger um die sexuelle Orientierung als um vertrackten dekonstruierten Instrumentalrock. Ganz und gar nicht vertrackt, sondern monoton bis zum Tinnutus präsentieren sich die schwedischen Orchestra Of Constant Distress mit ihrem neuen Noise-Output Concerns. Das Soloprojekt Midwife hingegen fasst die Hoffnungslosigkeit unserer Zeit in sphärischen Dream-Pop: Luminol!

Unser Kleinod des Monats wird heute von Emily präsentiert. Oder wer kennt noch die Punk-Scheibe Mood Change Party von Public Eye? Keine Sorge, wir halten euch informiert - auch mit unseren Musik-News!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am Freitag, den 17. September 2021 um 17 Uhr.