Ankündigung:| Das Literaturmagazin | "Die Fremde"

Sendezeit:

Mittwoch, 28. Juli 2021 - 20:00

Donnerstag, 29. Juli 2021 - 13:00





Hören wir rein was das Magazin am Mittwoch bzw. am Donnestag sendet. Ich habe mich mit Fabian über „Die Fremd“ unterhalten die zwischen Italien und den USA wandert, fremd in der eigenen Familie, sich innerlich manches Mal fremd. Geschieben von Claudia Durastanti.

Die Lit My Fire-Moderatoren Fabian und Rob haben natürlich auch noch andere Bücher gelesen. Und stetzen Emily mit ihrem bewährten Format Kalt erwischt - auf dem heißen Stuhl. Emily könnte aus diversen Musiksendungen bei RDL bekannt sein.