Musikmagazin 28.05.21 | Mehr Musik mit Squid, Royal Blood, The Black Keys, Tunic...

Emily und Fabian melden sich zurück. Indie/Alternative im Musikmagazin und mit manch großen Namen. Royal Blood sind mit Typhoons zwischen Disco und Alternative Rock angekommen. The Black Keys mit Delta Kream bei fluffigen Blues Rock-Covern. Schwieriger einzustufen sind definitiv Squid mit ihrem experimentellen Noise-Rock auf Bright Green Field. Ein widerspenstiges Ding auch Exhaling, die neue Scheibe von Tunic. Zwischen Punk, Hardcore und Noise jagt die Band den Puls munter nach oben. Emily approves. Das gilt auch für Big | Brave mit Vital, einem wirklich vitalen Hybrid aus Noise-Rock und, Emily bewahre, Sludge Metal! Ein bisschen Versponnenheit tut Not. Satomimagae mit Hanazono hilft aus. Mal ganz anders also: Folk an der Grenze zum ungreifbaren Ambient. Klar, kommt natürlich von Fabian. Material für unser neues Format "Kleinod des Monats" hingegen liefert Emily - mit dem urig benannten Die fabelhafte Welt der Lethargie, einer Demo EP von atmen, weiter... Weiter immerzu, auch mit den Musiknews...!

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin hört ihr am 25. Juni, 17 Uhr.