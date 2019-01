Musikmagazin 16.01.19 - Eine Büchse Buntes / Best-Of 2018: Die Songs

Nach der genre-bending Albenrückschau in unserer regulären Sendung im Musikmagazin, schauen wir mit unserer Büchse Buntes nun auf unsere Lieblingssongs 2018. Matti, Jasmin, Danny und Fabian präsentieren die volle Bandbreite aus Sounds zwischen Something und MoreThanThat. Oder kurz: Es wird nicht langweilig. Dafür sorgen nicht nur kontrovers-liebevolle Gespräche, sondern auch Bands und Künstler*innen wie The Beths (Pop-Punk), Lucrecia Dalt (Elektronik), Knife Knights (Hip-Hop) und Kathryn Joseph (Folk). Eine Büchse Buntes.

Unsere nächste, "reguläre" Sendung im Musikmagazin läuft am 6. Februar, 17 Uhr.