Musikmagazin 28.07.21 | Eine Büchse Buntes mit Analog Tara, Aaron Dilloway & Lurecia Dalt, Emma-Jean Thackray...

Es summt und surrt in der Büchse - Experimentelles zu Feierabendstunde! Jasmin und Fabian melden sich zurück, mit musikalischer Unterstützung durch Jan. Technoid-elektronisch unterfüttert wird die Sendung durch die Releases von Analog Tara (Dimensions) und der Compilation Access Frame: Monstrosity. Jazzig die Einwürfe Pioneered von Tommaso Cappellato (ein richtungsoffenes kollaborationsstarkes Album) und Emma-Jean Thackrays Souljazz auf Yellow. Soweit die Initiativen Fabians und Jasmins. Jan eröffnet euch noch einmal ganz andere Bereiche in der Büchsenarchitektur. Knarzige Synthie-Rhythmen, gekonnt destilliert auf Energy Trap des Duos Cops. Bekannte Avant-Musiker*innen sind Aaron Dilloway und Lucrecia Dalt, die auf dem persönlich betitelten Kollaborationsalbum Lucy and Aaron zwischen Experiment und Groove operieren - auch mit Humor!

Ein kleines Interview-Feature hält Fabian bereit. Er spricht mit Radiomacherin Pauline* über deren neues Ambient-Soundprojekt Auf der Suche**.

*Rdl-Hörer*innen bekannt durch ihr Afrofuturismus-Special: https://rdl.de/beitrag/musik-spezial-21032021-space-place

**Hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=9QpT2V6cM4I

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 25. August, 17 Uhr - wieder im Musikmagazin.

Ein besonderes Musikspezial mit Jan, Jasmin und Fabian hört ihr am 8. August, 18 Uhr. Die drei eröffnen euch die Welt der Audiowalks und klingender Stromleitungen...!