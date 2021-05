Musikmagazin 05.05.21 | Eine Büchse Buntes mit Kassa Overall, France Jobin, Nikolaienko, SISTERS WITH TRANSISTORS...

Neues aus der Büchse Buntes, dem monatlichen Format für Experimentelles im Musikmagazin. Diesmal in ungewohnter Konstellation: Jasmin und Jan moderieren, mit musikalischen Vorschlägen von Fabian. Wieder einmal ist das Programm breit. Kratzig und eigen mit der auf einem hexidezimalen System beruhenden Musik von France Jobin (Hues), den verfremdeten Field Recordings von Kink Gong (Zomia Vol. 1) oder dem Noise-Drone-Free-Jazz-Mix von Joe McPhee und Lasse Marhaug auf Harmonia Macrocosmia. Sanfter und gestreckter hingegen die Ambient-Tape-Loops von Nikolaienko auf Rings oder die smoothen Jazz-Hip-Hop-Remixes von Kassa Overall auf Shades of Flu 2. Tanzbar geht es mit der Compilation Two Synths A Guitar (And) A Drum Machine. Post Punk Dance #1 und dem dauergroovenden Jazz-Rock von Natural Information Society und Evan Parker auf descension. Real Real World heißt es schließlich für Will Guthrie und James Rushford, einem Album bester freier Rockimprovisation.

Eine feministische Einstrahlung schafft der Film SISTERS WITH TRANSISTORS, eine "untold story of electronic music’s female pioneers", über die Jan mit Jasmin sprechen wird.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 2. Juni, 17 Uhr - wieder im Musikmagazin.

Ein besonderes Special zu französischer Psychedelic bekommt ihr am Freitag, den 14. Mai, 20 Uhr im Psych-Magazin Head (Moderation Fabian).