Musikmagazin 06.04.22 | Eine Büchse Buntes mit Eastbloc Sound Alliance, Incapacitants, Éliane Radigue...

Solo-Büchse im Musikmagazin. Mit ferner musikalischer Unterstützung von Jan und Jasmin spielt euch Fabian den heißen Scheiß experimenteller Musik. Ganz vorne dabei ist das japanische Noise-Duo Incapacitants mit der Wiederveröffentlichung ihres Klassikers As Loud as Possible. Kein Scherz. Als "As Far Off As Possible" würden sich vielleicht die Krautrocker von KEVIN bezeichnen, ebenfalls aus Japan. Zu einem traurigen Anlass, dem Invasionskrieg in der Ukraine, meldet sich die Eastbloc Sound Alliance mit ihrer Soli-Compilation We Stand with Ukraine zurück. Einer Pionierin der elektronischen Soundkunst geben wir mit einer kleinen Retrospektive Raum - Éliane Radigue, die dieses Jahr ihren 90. Geburtstag feiert.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr passgenau am 4. Mai, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Psychedelische Exkursionen im Sound hört ihr mit Head am Freitag, den 15. April, 20 Uhr (Moderation: Fabian).