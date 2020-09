Musikmagazin 23.09.20 | Eine Büchse Buntes mit Lucrecia Dalt, Kelly Lee Owens, Nat Birchall & Al Breadwinner …

Diese Büchse ist nie richtig verschlossen, vieles springt heraus und klettert an den Rand. Wir wollen ans Eingemachte und an die unvollständigen Rezepte. Mit jazzy Dub vonauf, mit Dreampop-Techno vonund ihrem Album, mitelektronisch-synthetischem Psycho-Horrorund mit einer Auswahl aus den zwei Compilationsund, die eine Zusammenstellung von Musik und Geräusch zwischen Sound Design, Ambient, Techno und Breakbeat sind, und deren Einnahmen in Reaktion auf die Explosion in Beirut im August 2020 an Organisationen wie Beit El Baraka gehen. Danny steuert die Albenvonvon... undvonbei. Moderation: Fabian, Assistenz: Jasmin.