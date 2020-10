Musikmagazin 21.10.20 | Krautinterview in der Büchse Buntes (und vieles mehr)

Ein quasihistorisches Interview in der experimentellen Büchse Buntes im Musikmagazin! Guru Guru-Brain Mani Neumeier und Birth-Control-Elektriker Zeus B. Held präsentieren mit The Secret Lives ihre erste Kollaboration und damit ein neues Produkt besten deutschen Krautrocks. Im Gespräch mit Moderator Fabian erzählen die beiden von ihrer famosen Zusammenarbeit und warum der legendäre Krautrock in Deutschland immer noch so verdammt unbekannt ist. Musik ihres Debüts gibt’s natürlich auch zu hören – ebenso wie weitere aktuelle experimentelle Musik, bestens kuratiert von Fabians Mitredakteurin Jasmin. Darunter Hieroglyphic Being mit BE BRILLIANT 4 THE LEGACY THAN BE DUMB 4 THE CURRENCY (Rhythmic Cubism), DAOUI mit Message From The DAOUI (Experimental/Jazz) und USA IS A MONSTER mit amikwag (Noise-Rock).

Unsere nächste rocklastige Sendung im Musikmagazin mit Emily und Fabian hört ihr am 11. November um 17 Uhr. Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 18. November, 17 Uhr im Musikmagazin.

Das Interview mit Mani Neumeier und Zeus B. Held wird im Rahmen eines großen Krautrock-Specials noch einmal in der kommenden Folge von Head, dem psychedelischen Musikmagazin am 30. Oktober, 20 Uhr zu hören sein.