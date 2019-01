Musikmagazin 09.01.19 - Best-Of 2018: Die Alben

Am 04.04.2018 ging unsere erste Sendung im Musikmagazin on Air. Erkennbar an unserem stets gleichen Vorschaubild (Gitarre in Abstrakt) und einem sturen Programmplan (Album des Monats, Staubige Kiste, Albumreviews, News, Konzerte) rezensierten und plauderten wir über aktuelle Albumerscheinungen, mittwochs und einmal im Monat. Irgendwann kam dann ein weiterer Sendeslot dazu, immer am Folgemittwoch und mit türkisem Gitarrenbild. In unserer "Büchse Buntes" rezensierten wir plaudernd und ohne Programmplan alles, was uns an aktueller Musik so in die Quere kam.

Jetzt ist unser Gründungsjahr vorbei und wir schauen ohne Nostalgie zurück. Daher keine Best-Of-Momente des Musikmagazins, sondern schlicht die Musik. Matti und Fabian präsentieren ihre Alben-Top-5 und so viel sei schon verraten: Viel Mainstream ist da nicht (war ja nie). Als kleine Krönung gibt es dazu noch unsere bewährten Konzertankündigungen und pralle ist die Sendung.

Viel Spaß und auf ein gutes 2019!

Nächsten Mittwoch (16.01., 17 Uhr) gibt es in unserer "Büchse Buntes" dann ein Song-Best-Of. Bleibt dran.