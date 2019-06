Musikmagazin 26.06.19 | Psychedelic Porn Crumpets

Australien ist der ideale Ort für frischen Psych-Rock. Mit schrillem Auftreten und vertrackter Rhythmik sind die Psychedelic Porn Crumpets auf ihrem neuen Album And Now For The Whatchamacallit munter am Start. Unser Album des Monats! Neben vergleichbarer Psych-Mukke spielen Matti und Fabian weitere Gitarrenmusik mit den frischen Releases von Sacred Paws (Indie-Pop), Dumb (Post-Punk), Yeasayer (Psych-Pop) und Mannequin Pussy (Punk). In unserer Staubigen Kiste wartet der Queercore-Punk von Team Dresch. Dazu News (featuring Anal Trump) und Konzerttipps. Für den Pfeffer im Sommersalat.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin, die experimentelle Büchse Buntes läuft nächsten Mittwoch den 3. Juli, 17 Uhr.