Eine Kultfigur der Linken - 50 Jahre Ikonisierung von Che Guevara

Am Montag jährte sich der 50. Todestag von Che Guevara. An seinem Ruhm hat der argentinisch-kubanischer Guerillio Che Guevara kaum etwas verloren. Lange war Che Guevara eine der zentralen Identifikationsfiguren der Linken. Für viele ist er es heute noch. Was viele dabei nicht sehen wollen oder einfach hinnehmen: Che Guevara hat für seine Ideale blutige Kämpfe ausgefochten, er hat seine Feinde mit Hingabe ermordet, Todesopfer in Kauf genommen und zahlreiche Menschen in Umerziehungslager geschickt. Er war eine strittige Person, die erst nach und nach durchleuchtet wird. Den Kult entlarven, das haben sich unsere Kolleginnen von Radio Corax aus Halle zum Ziel gemacht, anlässlich seines 50. Todestages.