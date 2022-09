„Eine soziale Revolution, am liebsten noch im September!“

Seit die Bewegung der „Gilets Jaunes“ im Winter 2018/2019 mit Protesten gegen Macrons Sozialabbau im Rahmen von Umweltsteuerprotesten für Aufsehen gesorgt hatte, ist es auf Frankreichs Straßen in den Pandemiejahren, ausgenommen der Renten- und Polizeigesetzreformen, stiller geworden. Doch trotz der Repression gegen die Gelbwesten konnten sich in unterschiedlichen Regionen Zusammenhänge etablieren, die teilweise in progressive, teilweise in ziemlich bedenkliche Richtungen gegangen sind. Als ein „Überbleibsel“ der Gelbwesten hat sich in der Gegend um Nancy die Gruppe „Bloc Lorrain“ etabliert (http://lebloclorrain.fr/). Dieser organisiert sich als eingetragener Verein und möchte nach wie vor als linke Kraft den Sturz aller Regierungen unterstützen. Am Rande des Bure’lesque-Festivals in Hévilliers (https://burefestival.org/), zu dem im August bis zu 2.000 Atomkraft-Gegner·innen kamen, unterhielt ich mich mit einer Delegation des „Bloc“. Ziel war es mehr über deren Zusammensetzung, Funktion und Bestrebungen zu erfahren und Stimmen zur (bisher ausbleibenden) Revolte etwas außerhalb des Szenesumpfes einzufangen. Mit angekündigten Streiks und Demonstrationen wird derzeit auch in Frankreich ein heißer Herbst verkündet und zwar nicht primär von Rechten. (LS)



Vielen dank an N., P. und K. für ihre Unterstützung bei der Produktion und danke an Jail, Kev, Lud und Jean vom Bloc für ihren Beitrag