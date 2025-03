Eine Veranstaltungsreihe zur afrikanischen Expertise in Deutschland

Wie alle deutche Großstädte hat auch Freiburg eine große afrikanische Diaspora. Die Veranstaltungsreihe „Afrika in Deutschland – Sichtbar unverzichtbar“ beginnt am 8. März und wurde vom Verein German - Africa Insight (GAI) e.V. initiiert. Ziel ist es, die bedeutenden Beiträge der afrikanischen Diaspora in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur sichtbar zu machen. RDL sprach mit dem Vorstand des Vereins, Emeka Udemba, der wärmstens zur Verantsaltungsreihe einlädt. Zum Auftakt erwarten die Gäst*innen Vorträge, Musik und afrikanische Köstlichkeiten. Weitere Infos unter:

https://german-africainsight.de/online-events

https://german-africainsight.de/events/afrika-in-deutschland-sichtbar-unverzichtbar