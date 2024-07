Einigkeit, Recht und Freiheit nur im Hufeisen Format?

Auf Einladung des OB Martin Horn präsentierte Herr Münzer eine Fotokampagne von "Persönlichkeiten" des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens: Einigkeit, Recht und Freiheit gegen Rechts wie Links (-Populismus) im Ausschuß für Wirtschaft und Wissenschaft. Nur einer formulierte da offensiv seinen Dissenz:0:33

So wird Timothy nicht auf das Banner Foto gehen. Weiviele seiner Fraktion das wohl nicht schert?

So oder so: Hufeisen Doktrinen verharmlosen den faschistischen Machtzugriff. Das ist eine Binse!

Aber bei vielen immer noch nicht angekommen.

Oder anders: Gut gemeint, schlecht gemacht für die laueren Gemüter!

(kmm)