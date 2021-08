Ekstatisch, nervös, atmosphärisch

Vom 20.-22. August fand das TROGLOBATEM-Festival in der Container-City Stuttgart statt. Experimentelle Musik in diversen Konstellationen. Fabian verliert den Überblick, berichtet dennoch von seinen Erfahrungen. Ein Ausschnitt aus dem Musikmagazin vom 25.08.2021 und mit Fragen von Jasmin.

Playlist:

Mofaya! - "[Live-Mitschnitt aus dem JazzBlazzt (27.03.2021)]"

Zad Kokar & Les Combi Beyaz - "Strange Face"

Above The Tree & Drum Ensemble du Beat - "People From The Cave"

Cluster Bomb Unit - "Wut [TROGLOBATEM-Live]"

Website:

http://troglosound.altervista.org/troglobatem2021.html