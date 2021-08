Musikmagazin 25.08.21 | Eine Büchse Buntes mit Jana Rush, Love-Songs/Ulf Schütte, Body Image CEO, Kevin Drumm, TROGLOBATEM-Festival

Der Sommer brutzelkühlt unstetig vor sich hin, die Büchse Buntes bleibt heißkalt. Im Musikmagazin und mit Jasmin und Fabian, musikalisch unterstützt durch Jan geht es in die Gefilde unberechenbarer Musik. Ein mögliches Painful Enlightenment (Jana Rush)? Schauen wir mal. Zumindest stehen mit Body Image CEO und dem erratisch betitelten Album In these difficult times … now more than ever… at the end of the day… ​Pepsi entsprechend aufwühlende Soundscapes voller Insta-Loops bereit. Auch Satanicpornocultshop macht seinem Namen alle Ehre, die Single "W Debby" hält mehr bereit als so manches Album anderer Bands.

Da freut man sich doch fast auf Genres. Zum Beispiel mit Petrine Cross und dem... beinahe Black Metal auf L'heure D'or. Oder dem selbstversichernden Album Spannende Musik von Love-Songs + Ulf Schütte - beste Synthesizersounds. Ambient statt Noise verspricht Kevin Drumm auf Skip the Hills Altogether und schließt damit ein buntes Programm experimenteller Musik. Passend dazu Fabians kleiner Festivalbericht. Letztes Wochenende war er auf dem TROGLOBATEM in Stuttgart und berichtet, wie wild es dort vor sich ging.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 22. September, 17 Uhr - wieder im Musikmagazin.

Ein Special zu afrikanischen Spielarten der Psychedelic hört ihr am Freitag, den 3. September, 20 Uhr im Psych-Magazin Head (Moderation Fabian).