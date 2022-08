Eine Büchse Buntes mit Manja Ristić, Microkingdom, Natalie Beridze...

Der Planet ächzt, dass sich die Balken biegen, die Welt bleibt ein Tollhaus, den dicken Brocken lässt sich nicht mehr ausweichen. Im Hauptquartier der Büchse Buntes züchten wir deshalb bissige Krokodile, freilich rein zu Zwecken der Selbstverteidigung. Ins Studio dürfen die nicht, sind leider auch gänzlich unmusikalisch die Viecher. Zum Tanzen viel zu kurze Beine, zum Moderieren ein viel zu großes Maul. Daher präsentieren wir Euch die neusten akustischen Artefakte in gewohnter Besetzung. Wie immer tappen wir im Dunkeln: Kann Manja Ristić überhaupt etwas mit uns anfangen? Ihr neues Album Him, fast sleeping, soon he found … klingt schon danach. Microkingdoms Platte Undevelopmental Arrestment scheint uns auf jeden Fall wohlgesonnen zu sein. Welches Statement sich hinter Natalie Beridzes Scheibe Of Which One Knows verbirgt, ist noch unbekannt. Wir finden es zusammen mit Euch heraus. Und das alles nur, um den Unverstand nicht gänzlich zu verlieren.

Moderation: Jan & Fabian.

Musikalische Korrespondenz: Jasmin.

Featuring:

Sunburned Hand of the Man: Estey Field Organ Tone Archive

Microkingdom: Undevelopmental Arrestment

Andrzej Karałow & Jerzy Przeździecki: Ideal Limit

Dania: Voz

Amirtha Kidambi & Luke Stewart: Zenith​/​Nadir

Staraya Derevnya: Boulder Blues

Natalia Beridze: Of Which One Knows

Logan Heuer: The Pattern

Carnivorous Plants: Dusk Summon

Manja Ristić: Him, fast sleeping, soon he found …

Das Interview mit Staraya Derevnya: https://thequietus.com/articles/31939-staraya-derevnya-interview-gosha-hniu

Die nächste Büchse Buntes hört ihr summa summarum am 21. September, 17 Uhr – wie immer im Musikmagazin.

Mehr Exprimentelles mit funkdefekt hört ihr am 2. September, 20 Uhr.