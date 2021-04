Elephants on Tape - Every Structur's Dislocated

Eva sprach mit Lisa Zwinzscher und Markus Rom.

Drei Jahre nach erfolgreichem Debüt erscheint ELEPHANTS ON TAPEs neue Platte »Every Structure’s Dislocated« und damit das bis dato intimste Stück Musik der in Leipzig ansässigen Sound-ArchitektInnen. Leichtfüßig bewegen sich die fünf Schwergewichte zwischen digitaler Melancholie und dem Brechen algorithmischer Vorhersehbarkeit. Ihre erste Single »01100010« (VÖ: 17. März) ist ein fulminant geduldiger Anti-Hit der in jede Electro-Pop Playlist hineingehört um herauszustechen. Weltraummusik mit Tiefe - detailverliebt und ausufernd zugleich. Unkonventionelles Songwriting mit Drang zur Komplexität und Raum, den sie zur Entfaltung ihres beson deren Ausdrucks brauchen. Pendelnd zwischen Indie-Pathos und sympathisch sperriger Electronica zeugt »Every Structure’s Dislocated« von bestechender Klangästhetik. Die zehn Tracks erzählen von zwischenmenschlichen Verbindungen und ihren Parallelen zu physikalisch-technischen Vorgängen, gespickt mit Songtiteln wie »{ascii;« oder »Electrons«. Das Album-Artwork reflektiert diese digital/analoge Zwischenwelt in Form von Glitch-Art, generiert durch anachronistische Computer-Algorithmen.

Vier Instrumentals bilden den Rahmen des Albums und dienen ebenso als sanfte, unaufdringliche Überleitungen, sind jedoch mehr als nur Interludes. Die Mischwesen aus überhängen den Soundwolken und neu interpretierten Overdubs bestehen auch als kurzweilige, akustische Ambient-Inseln und verknüpfen das Album zu einem fein gewebten Klangteppich.



Lisa Zwinzscher (voc, git), Markus Rom (git, voc, synth), Robert Gemmel (synth, sampler, voc), Lukas Stodollik (bass) und Hans Arnold (drums) blicken auf mittlerweile neun Jahre Bandge schichte zurück. Nach zwei EPs, einer Remix Compilation und ihrem Debütalbum »Lightweights« (2018, Kick The Flame) veröffentlichen sie mit »Every Structure’s Dislocated« ihr zweites Studioalbum.

Das Album erscheint sowohl digital als auch auf Vinyl beim eigenen Label Schatulle Bömm und einer exklusiven Tape

Edition beim Leipziger Indie Label All My Ghosts. Digitale Melancholie bricht algorithmische Vorhersehbarkeit.