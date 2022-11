Elina Penner - Nachtbeeren

Nelli kommt als kleines Mädchen aus Russland nach Minden. Die Familie gehört der russlanddeutschen mennonitischen Gemeinschaft an, die in Russland verfolgt wurde.

Die Gemeinschaft spricht ein altertümliches Plattdeutsch. In Deutschland wird sie fasziniert beäugt.

Der Roman spielt vor allem am Sonntag, 10. Mai 2020. Nellis Mann Cornelius kündigt Nelli die Trennung an und landet auf unerklärliche Weise in Stücken in der Gefriertruhe.

Mit Skurilität und Witz schildert Elina Penner aus Nellis Sicht diese besondere Familiengeschichte. Rosmarie von Pressentin hat ihn gelesen: