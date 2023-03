Anfang Februar 2023 erschütterten mehrere schwere Erdbeben Regionen der Türkei und Syriens. Die Zahl der durch das Erdbeben getöteten Menschen ist mittlerweile auf mehr als 50.000 gestiegen.

Als Folgen des Erdbebens sind unzählige Meschen verletzt und die Infrastruktur vieler Städte ist ganz oder teilweise zerstört worden.

Bei den humanitären Hilfen und Wiederaufbau-Programmen kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten. In Folge der Erdbeben kam es zum Beispiel zu Anti-Syrischem Populismus, Gewalt gegen Kritiker*innen der türkischen Regierung und einer gezielten Verzögerung von humanitärer Hilfe.

Wir beschäftigen uns deshalb in unserer Sendung Amnesty Aktuell am 06. März 2023 (19.00 Uhr und am 07.03. um 11.00 Uhr) mit den Auswirkungen der Erdbeben in der Türkei und Syrien.

Dafür hat Neda ein Interview mit der Amnesty Ko-Gruppe Syrien geführt in dem sie über die Menschenrechtssituation nach dem Erdbeben spricht.

Wie immer in unserer Sendung gibt es auch News zu Menschenrechtsthemen, einen Info-Beitrag, Veranstaltungstipps, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte und ein ganz besonderes Musikprogramm.