Wiederholung: Sudan und Äthiopien

Wiederholungssendung vom 05.06.2023:

In den beiden ostafrikanischen Ländern Sudan und Äthiopien kam es in den vergangenen Montaten wiederholt zu Konflikten und bewaffneten Auseinandersetzungen. Friedensverhandlungen und Waffenruhen sind wiederholt gescheitert oder stehen auf einem unsicheren Fundament. In unserer Amnesty Aktuell-Sendung am 01. April 2024 um 19 Uhr (Wdh. am 02.04. um 11 Uhr) sprechen wir über beide Länder, die Hintergründe der Konflikte, die begangenen Menschenrechtsverletzungen und die aktuelle Lage.

Im Sudan kämpfen Regierungstruppen gegen paramilitärische Milizen um die Macht. Dringend benötigte humanitäre Hilfe kommt oft nicht bei der Zivilbevölkerung an, hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Darüber spricht Aurelia mit Martina Liedke von der Amnesty Ko-Gruppe Sudan/Südsudan.

Im Nachbarland Äthiopien brach Ende 2020 ein Bürgerkrieg aus. Zwei Jahre später wurde ein Friedensabkommen geschlossen. Trotzdem leiden die Menschen vor Ort weiterhin unter der erlebten Gewalt und der prekären humanitären und ökonomischen Lage. Zu letzterem interviewt Alisa Dr. Benedikt Kamski vom Arnold-Bergstraesser-Institut.

Zu beiden Ländern hat Charlotte außerdem einen einführenden Info-Block vorbereitet und wie immer gibt es die Amnesty-News, eine Erfolgsgeschichte und ein besonderes Musikprogramm. In unserem Update-Format "Was wurde eigentlich aus..." schauen wir diesen Monat auf Katar. Die Moderation übernimmt Alena.