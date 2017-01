Mit Amnesty ins neue Jahr

In dieser Sendung der Amnesty-Hochschulgruppe erwartet Euch ein bunter Neujahrsmix zu verschiedensten Menschenrechtsthemen!

Unter anderem wird es um das Thema Folter in Usbekistan gehen, in zwei Interviews vom diesjährigen Queeramnesty-Bundestreffen stehen außerdem wieder einmal LGBTI*-Rechte im Fokus: Hier haben wir mit Laura Carter aus dem Amnesty-Sekretariat in London eine internationale Stimme gewinnen können. Weiterhin wird es einen kurzen Beitrag zu Nationalpopulismus geben, einem Thema, dem wir in Zukunft auch noch eine eigene Sendung widmen wollen. In den Amnesty-News bekommt ihr wie immer aktuelle Menschenrechts-Nachrichten aus aller Welt!