Nach einer Podiumsdiskussion mit Lena Gorelik im E-Werk zum Tag der deutschen Vielfalt sprach Radio Dreyeckland mit der in der Türkei geborenen aber weitgehend in Deutschland aufgewachsenen Journalistin Canan Topçu über Erdogans umstrittenen Besuch in Köln, die Berichterstattung der deutschen Medien, die Rolle der religiösen Vereinigung DITIB und die Motive von deutsch-türkischer Erdogan-WählerInnen.