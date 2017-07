Deniz Yücel bekommt endlich Post ins Gefängnis

Fünf Monate nach seiner Inhaftierung bekommt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel nun endlich die ersten Briefe ausgehändigt. Dies teilte seine Ehefrau Dilek Mayatürk-Yücel mit. Es würden aber nur Briefe in türkischer Sprache zugelassen. Mayatürk-Yücel rief auch dazu auf, Deniz Yücel zu schreiben. Sicher würde jeder jemanden kennen, der Türkisch könne. Deniz Yücel befindet sich im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri in Isolationshaft. Jeder Kontakt mit anderen Gefangenen werde verhindert.

Deniz Yücel wird von der Staatsanwaltschaft wegen seiner Artikel in der Zeitung Die Welt Terrorismus vorgeworfen. Außerdem hat ihn der Staatspräsident Tayyip Erdogan als deutschen Agenten bezeichnet. Yücel werde nicht freikommen, so lange er, Erdogan im Amt sein. Eine Anklageschrift liegt jedoch bisher nicht vor. Die deutsche Bundesregierung hat sich anfangs entschieden für die Freilassung Yücels eingesetzt. In letzter Zeit ist es darum aber sehr ruhig geworden.