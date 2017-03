Autokorsos für Deniz Yücel

In zahlreichen Städten in Deutschland und in Wien wurde mit Autokorsos für die Freilassung des inhaftierten Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Deniz Yüksel demonstriert. Yüksel ist einer von derzeit 163 inhaftierten JournalistInnen in der Türkei. Deniz Yüksel wird „Propaganda für eine Terroristische Vereinigung“ und „Aufwiegelung zum Hass“ vorgeworfen.

Die Europäische Union sei sehr besorgt über die Verhaftung von Journalisten in der Türkei und die „selektive Anwendung der Antiterrorgesetzgebung“, sagte der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, anlässlich des Falles von Deniz Yücel. Die gegen Deniz Yücel angewandten Paragraphen des Strafrechts und Antiterrorgesetzes gehen auf mit der EU abgesprochene „Reformen“ der Jahre 2004 und 2005 zurück.