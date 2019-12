Plädoyer für die Pressefreiheit: Deniz Yücel "Agentterrorist"

„Niemals“ werde man Deniz Yücel nach Deutschland ausliefern, erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Frühjahr 2017. Deniz Yücel hat 367 Tage im türkischen Gefängnis Silivri gesessen als „Agentterrorist“. Daraus hat Yücel treffend den Buchtitel kreiert, das er am 30.10.2019 im ausverkauften großen Saal im Freiburger E-Werk vorgestellt hat. Überraschungsgast Michael Roth hat die diplomatischen Hürden der Haftentlassung aus bundesrepublikanischer Seite referiert. Deniz Yücel stellt sich in den Dienst der Presse-Freiheit: „Ich war auch gerne in der Türkei, weil die wichtigste Aufgabe von Journalisten ist, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Und gerade da, wo sie das nicht möchten, ist es umso wichtiger, dass wir das machen. Das machen wir, weil wir das im Auftrag der Öffentlichkeit – in Ihrem Auftrag machen."

Songs:

Orange Is The New Black

Michael Jackson: They don‘t care about us

Ipek Ipekcioglu: Eastertangoturka

House of Cards

Cafe Accordion Orchestra: L‘Indifference

Graham Nash: Prison Song

Amy Winehouse: Our day will come

Mit den Stimmen von Deniz Yücel, Michael Roth, Christian Stock und Otto Warnecke