"Es kann es keine grüne Energiewende sein, wenn wir dabei Menschenrechte verletzen"

Åsa Larsson Blind ist Vizepräsidentin des Saami-Rates. Sie ist seit 2008 Mitglied des Saami-Rates und wurde für den Zeitraum 2017-2019 zur Präsidentin gewählt. Sie wurde als erste Frau zur Vorsitzenden der Nationalen Sámi-Vereinigung in Schweden 2019-2021 gewählt. Larsson Blind war 2011-2015 Vorstandsmitglied des Saami-Rates im Sekretariat für indigene Völker, und nahm in dieser Zeit auch für den Saami-Rat an den Sitzungen des Arktischen Rates teil. Larsson Blind ist in einer Rentierzüchterfamilie geboren und aufgewachsen und hat einen Master-Abschluss in Personalmanagement und -entwicklung von der Universität Umeå. Larsson Blind war in mehreren samischen Organisationen in Schweden aktiv. Sie war Vorstandsmitglied der Nationalen Sámi-Vereinigung in Schweden 2007-2011, Vorstandsmitglied des Sámi-Bildungszentrums in Jokkmokk 2007-2009 und der Sámi-Jugendorganisation in Schweden 2002-2007.



Wir baten sie zunächst, Sápmi zu beschreiben. Die Gegend in Nordschweden, in der die Indigenen Sámi schon lebten, bevor es die vier nationalstaaten Norwegen, Schwede, Finnland und Rußland überhaupt gab, ist reich an Bodenschätzen. Sie wird daher ohne Rücksicht auf die Menschen, die dort ihre traditionelle nomadische Lebensweise mit Rentierherden heute nur mehr schlecht als recht umsetzen können, gnadenlos ausgebeutet.