In Berlin hockt ein Engländer und verkriecht sich auf dem Boneyard, obwohl seine CD erst in einigen Tagen herauskommt – das pfeifen nicht die Spatzen von den Dächern, sondern es trällert der Fink im Bluesclubradio. In der Ausgabe vom 2. März gibt es dazu noch einen großen Rängtengtengtipp sowie ein Stück namens ‚Betterment Blues‘, das sich als astreiner Reggae ins Programm mogelt.