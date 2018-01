Eine musikalische Unnahbar- und Vielseitigkeit entpuppt sich als das ganz große Faustpfand von den "Dialects" aus Glasgow und lässt sie musikalisch irgendwo zwischen der Experimentierfreude von "Battles", dem Punch von "And So I Watch You From Afar" und der Epik von "Explosions In The Sky" einordnen. Mehr davon gibts im ersten Post-Rock-Magazin des Jahres 2018 auf Radio Dreyeckland.