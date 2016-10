Espaco Aberto (brasilianisch) 16.10.2016

In Brasilien feiert man 12. Oktober den "Kindertag". In der heutigen Sendung haben wir über die schwierige Situation der Kinder im Brasilien berichtet. Außerdem, im Bezug zum "Lehrertag" am 15. Oktober, haben wir die Okkupation von fast 400 öffentlichen Lernorten von SchülerInnen in Paraná (Süd Brasiliens) kommentiert. Die Okkupation ist ein Protest gegen die geplante Schulreform des Präsidenten Michel Temer und seines Bildungsministeriums. Wir haben auch den 20. Todestag des Musikers Renato Russo - dessen Musik Einfluss auf eine granzen Generation hatte - gedenkt. Dazu Kulturtipps und viel brasilianische Musik, auch Musik für Kinder!

No Brasil no dia 12 de outubro se comemora o "Dia das Criancas". No programa de hoje falamos sobre a difícil situacao da crianca no Brasil. Além disso, relacionado ao "Dia dos Professores" comentamos a ocupacao de quase 400 estabelecimentos de ensino por estudantes no Paraná (sul do Brasil). A ocupacao é um protesto contra a reforma do ensino médio planejada pelo presidente Michel Temer e seu Ministério da Educacao. Nós também lembramos o 20o. aniversário de falecimento de Renato Russo - um artista cuja música influenciou toda uma geracao. Além disso, dicas culturais e muita música brasileira, também música para criancas!



Playliste/Playlist: Adriana Calcanhoto, Grupo Boca Livre, Paula Lima, Roberta Sá, Mariene de Castro, Legiao Urbana/Renato Russo.

Produktion und Moderation/producao e apresentacao: Valéria Silva Fekete