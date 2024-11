Espaco Aberto: Racismo ambiental (brasilianisch) 17.11.2024

Ayobami Badiru abordou o tema do Racismo Ambiental, parte da série especial do Novembro Negro. O programa trouxe reflexões sobre o impacto do racismo ambiental nas cidades, com relatos e mensagens de pessoas que vivenciam e observam esse problema em suas realidades cotidianas, intercaladas com músicas sobre este tema.

Convidados especiais:

• Valéria Fekete: Introdução ao racismo ambiental.

• Dra. Aline Andrade: Impacto das chuvas na cidade de Pelotas (RS) em 2024.

• Dra. Geisa Rocha: Racismo Ambiental em Florianópolis (SC).

• Dra. Anna Luíza Lage: Racismo Ambiental em Brasília (DF).

• Dr. Danielson Neves: Comparativo entre o racismo ambiental em Cabo Verde e Salvador (BA).

• Ivanilde, Diretora da Caritas Brasil na Região Norte: Impactos do racismo ambiental sobre comunidades quilombolas e tradicionais.

• Mael Anhanguá: Racismo Ambiental em Belém (PA).

• Dr. Danisete Neto: Racismo Ambiental em Recife (PE).

• Hilda Brandão: Racismo Ambiental em Recife (PE).

• Dra. Eliane Nemoto: Relação entre racismo ambiental e justiça climática.

• M.e. Arivaldo Santos de Souza: Estratégias para combater o racismo ambiental.

Músicas:

• O Rappa - "A Minha Alma"

• BaianaSystem - "Lucro"

• Marisa Monte - "Volte Para o Seu Lar"

• Legião Urbana - "Que País É Esse?"

• Mayra Andrade - "Terra da Saudade"

• Mestre Lourival Igarapé - "Queimadas"

• Nação Zumbi - "Manguetown"

• BaianaSystem - "Duas Cidades"

Fontes consultadas:

• Breves considerações conceituais e metodológicas sobre o Mapa de Conflitos e Injustiça Ambiental em Saúde no Brasil

• Desigualdade, Injustiça Ambiental e Racismo: Uma luta que transcende a cor

• O que é Racismo Ambiental e de que forma impacta populações mais vulneráveis

-> O programa fica disponível durante uma semana aqui no site da rdl.