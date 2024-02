EU-NATO-Pfeiler Atomwaffenaufrüstung statt Atomwaffenverbot?

The German bubble läuft mal wieder heiß . Nach Trumps Ping Pong mit dem Atomwaffenbedroher Putin "Mit den Bevökerungen in der NATO, die nicht ihren Verpflichtung nachkommen, kann er machen, was er will" sagt er sinngemäß. Der Putin hat ja auch schon stationiert in Kalingrad und Belarus.

Was ex Aussenminister Fischer schon länger vorschlug , griffen Katharina Barley VizeVorsitzende des Europaparlamentes und der Finanz Austerity Held der traurigen Gestalt Lindner begierig am Vorabend der Münchener Sicherheitskonferenz auf. Wie bitte? Ein Mitzeichner des Atomwaffensperrvertrages will jetzt Atombewaffnungsaufrüstung?

Atomwaffenverbotsvertrag stattdessen endlich zeichnen fordert ICAN Deutschland. Wir sprachen mit Sebastian Niemitz vom Büro der ICAN in der Bundesrepublik.