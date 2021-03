"Europäische Union ist Teil des menschenrechtswidrigen Abschottungssytsems der Türkei"

Am Donnerstag haben sich die Staats- und Regierungschefs beim EU Gipfel auf neue Zahlungen für syrische Flüchtlinge in der Türkei verständigt. Die Zusammenarbeit mit der Türkei beim Thema Migration solle gestärkt werden. Das bedeutet wohl, dass der sogenannte EU-Türkei-Deal zur Abwehr von Flüchtlingen, der nun fünf Jahre alt ist, fortgesetzt wird, trotz massiver Kritik von Menschenrechtsinitiativen. In Freiburg findet am Sonntag anlässlich des 5. Geburtstags des Deals eine Demonstration von der Balkanbrücke und Aktion Bleiberecht gegen die repressive Lagerpolitik der EU statt. Über den EU-Türkei-Deal und die Kritik an seiner Fortsetzung haben wir mit Karl Kopp, Europareferent bei Pro Asyl, gesprochen.